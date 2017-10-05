«كين» يقود هجوم الأسود الثلاثة أمام سلوفينيا في لقاء «التأهل للمونديال»

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أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عن التشكيل الرسمي الذى من المُقرر أن يواجه به منتخب سلوفينيا ضمن مُباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2018 المُقام في روسيا.

وجاء تشكيل منتخب الأسود الثلاثة كامًلا على النحو التالى:

حراسة المرمى: جو هارت

الدفاع: كايل ووكر، جاري كاهيل، جون ستونز، راين بيرتراند

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الوسط: هيندرسون، اريك داير، اوكسليد تشامبرلين

الهجوم: ماركوس راشفورد، هارى كين، رحيم سترلينج

وتتصدر انجلترا المجموعة السادسة بـ 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب سلوفاكيا أقرب مُلاحقيه، وسيضمن التأهل رسميًا للمونديال في حالة فوزه اليوم.