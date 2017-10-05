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«كين» يقود هجوم الأسود الثلاثة أمام سلوفينيا في لقاء «التأهل للمونديال»

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«كين» يقود هجوم الأسود الثلاثة أمام سلوفينيا في لقاء «التأهل للمونديال» «كين» يقود هجوم الأسود الثلاثة أمام سلوفينيا في لقاء «التأهل للمونديال»

التحرير

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أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عن التشكيل الرسمي الذى من المُقرر أن يواجه به منتخب سلوفينيا ضمن مُباريات الجولة التاسعة من تصفيات 2018 المُقام في .

وجاء تشكيل منتخب الأسود الثلاثة كامًلا على النحو التالى:

حراسة المرمى: جو هارت

الدفاع: كايل ووكر، جاري كاهيل، جون ستونز، راين بيرتراند

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الوسط: هيندرسون، اريك داير، اوكسليد تشامبرلين

الهجوم: ماركوس راشفورد، هارى كين، رحيم سترلينج 

وتتصدر انجلترا المجموعة السادسة بـ 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب سلوفاكيا أقرب مُلاحقيه، وسيضمن التأهل رسميًا للمونديال في حالة فوزه اليوم.

تشكيل انجلترا

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التحرير

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