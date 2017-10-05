«عدو نيمار إلى الهاوية».. كيف يلعب باريس سان جيرمان حال التعاقد مع سانشيز؟

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حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انطلاقة أكثر من رائعة للموسم على مستوى بطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا بعد تعاقده مع اثنين من نجوم الكرة العالمية هما البرازيلي،نيمار والفرنسي مبابي.

صفقة نيمار أثارت ضجة كبيرة بعد قدومه من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو ليُصبح اللاعب الأغلي في التاريخ، فيما قدم مبابي من الغريم المحلي موناكو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مُقابل 180 مليون يورو في العام المُقبل ليصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ اذا فعل البند فريق العاصمة الفرنسي.

كما تعاقد مع النجم البرازيلي داني ألفيس بعد صراع مع مانشستر سيتي، لرغبة مدربه السابق جوارديولا في ضمه للفريق الإنجليزي، فيما تخلى عن النجم الفرنسي ماتودي للسيدة العجوز، وسيرجي أورييه لتوتنهام هوتسبيرز.

وأتت الصفقات ثمارها سريعًا فنادي حديقة الأمراء مُتصدر الدوري بعد مرور 8 جولات، بفارق 3 نقاط عن موناكو أقرب مُلاحقيه، مُحرزًا 27 هدفًا، كما يتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة مُحرزًا 8 أهداف، بعدما دك شباك العملاق البافاري بايرن ميونخ في الجولة الماضية بُثلاثية نظيفة.

وحاولت إدارة النادي الباريسي التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز قبل بداية الموسم، وهو ما قابلته إدارة أرسنال بالرفض رغم عدم توقيع التشيلي لعقود تجديده مع النادي الإنجليزي، لكن يبدو أن باريس سيحاول مجددًا ضم سانشيز بحسب «لو باريزيان» الفرنسية المهتمة بأخبار الفريق، مستغلا قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي ما يُتيح التوقيع معه مجانًا دون دفع أي قيمة انتقال للجانرز.

وسيضطر باريس في حالة قدوم سانشيز لافساح مكان له في التشكيل لأساسي بالتخلي عن أحد نجومه الحاليين، ويلعب الفريق الفرنسي حاليًا بتشكيل مكون من..

حراسة المرمي: أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس، ماركينهوس (كيمبيمبي)، تياجو سيلفا، كورزاوا

خط الوسط: رابيو، موتا، فيراتي

خط الهجوم: نيمار، كافاني، مبابي

فيما يغيب ديماريا عن التشكيل الأساسي في الفترة الماضية بسبب الإصابة، وفي حالة ضم اليكسيس الذي قدم موسمًا هو الأفضل له مع أرسنال مُحرزًا 30 هدفًا منهم 24 في البريمييرليج، وسيضطر الفريق الفرنسي للتضحية بأحد نجوم الخط الأمامي، وسيكون الأقرب هو الأوروجواياني كافاني، خاصة بعد مشكلته الأخيرة مع نجم الفريق الأول نيمار جونيور حينما أصر على تصويب ركلة الجزاء في لقاء ليون في الدوري وأهدرها، ليصبح التشكيل على الشكل التالي..

حراسة المرمي: أريولا

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خط الدفاع: داني ألفيس، ماركينهوس (كيمبيمبي)، تياجو سيلفا، كورزاوا

خط الوسط: رابيو، فيراتي، دي ماريا

خط الهجوم: نيمار، مبابي، اليكسيس

ليُصبح في هجوم الفريق «جالاكتيكوس» وهو ما كان يطلق على هجوم ريال مدريد في مطلع الألفية، مُنافسًا على دوري الأبطال بقوة، وهو حلم إدارة الفريق الباريسي فهل يتحقق هذا الحلم خلال الـ3 مواسم القادمة؟؟