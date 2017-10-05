الجيش اللبناني يوقف 6870 شخصًا من جنسيات مختلفة الشهر الماضي

بيروت - ( د ب أ):

أوقف الجيش اللبناني 6870 شخصًا من جنسيات مختلفة في سبتمبر الماضي من جنسيات مختلفة، لتورطهم بجرائم مختلفة، من بينها الإرهاب.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الخميس إنه جرى توقيف 6870 شخصًا من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي، لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات.

وأضاف البيان أن العمليات شملت ضبط 12 بندقية حربية و9 مسدسات و22 بندقية صيد و6 قذائف آر بي جي وكميات من الذخائر الخفيفة والمخدرات، وعدد من أجهزة الاتصالات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى ضبط 49 سيارة و54 دراجة نارية.

وأوضح البيان أنه جرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.