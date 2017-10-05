بيان أمن الدولة السعودي: ضبط خلية إرهابية لداعش بالرياض
بيان أمن الدولة السعودي: ضبط خلية إرهابية لداعش بالرياض
08:45 م الخميس 05 أكتوبر 2017
الشرطة السعودية
القاهرة – (مصراوي)
قال جهاز "رئاسة أمن الدولة" في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إنها ضبطت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بالرياض.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية إن العملية كانت استباقية وتم خلالها الإطاحة بخلية إرهابية.
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