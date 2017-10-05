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بيان أمن الدولة السعودي: ضبط خلية إرهابية لداعش بالرياض

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مصراوي Masrawy

بيان أمن الدولة السعودي: ضبط خلية إرهابية لداعش بالرياض

08:45 م الخميس 05 أكتوبر 2017

بيان أمن الدولة السعودي: ضبط خلية إرهابية لداعش بالرياض

الشرطة

القاهرة – (مصراوي)

قال جهاز "رئاسة أمن الدولة" في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إنها ضبطت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بالرياض.

وذكرت قناة السعودية إن العملية كانت استباقية وتم خلالها الإطاحة بخلية إرهابية.

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مصراوي Masrawy

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