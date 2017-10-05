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مصرع أول امرأة سعودية أثناء قيادتها السيارة

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مصراوي Masrawy

مصرع أول امرأة سعودية أثناء قيادتها السيارة

08:43 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مصرع أول امرأة سعودية أثناء قيادتها السيارة

ارشيفية

القاهرة – (مصراوي):

قالت صحيفة "الوطن" إن مدينة جدة سجلت أول حالة وفاة لسيدة في المملكة أثناء قيادتها للسيارة، في حادث سير.

وأشارت إلى أن السيدة كانت تقود سيارتها في "حي الأجواد" بمدينة جدة، برفقة زوجها، ولكن السيارة ارتطمت بحاجز خرساني، وهو ما أدى لإصابتها إصابات بالغة، أدت إلى مصرعها بعد وصولها إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة السعودية أنه تم نقل جثمان السيدة إلى مستشفى الملك فهد، كما أشارت إلى أن السيدة كانت تقود سيارة من نوع "لكزس 2016"، ولم تكن تمتلكها، كما تم التحفظ على هاتف ذكي كان بحوزة مرافقها وإحالة المركبة لرفع البصمات عن المقود، لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، أمرًا ملكياً بمنح المرأة حق قيادة السيارات.

 

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مصراوي Masrawy

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