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"ماسبيرو" يوضح حقيقة إلغاء إذاعة البرنامج الأوروبي والثقافي

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مصراوي Masrawy

"ماسبيرو" يوضح حقيقة إلغاء إذاعة البرنامج الأوروبي والثقافي

08:27 م الخميس 05 أكتوبر 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

نفى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ما تردد في وسائل الإعلام عن دمج إذاعة البرنامج الأوروبي والثقافي وتوحيد توقيت بثهما.

وقال زين، إن نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية تقدمت بمقترح حول تطوير العمل ببعض البرامج الإذاعية وتعظيم الاستفادة منها، مضيفًا: "ليس من اللائق كما ورد بالبرنامج أن لا نلتفت لمقترح تقدمت به رئيس الإذاعة المصرية، وإنما يتم النظر فيه وإبداء الرأي بالقبول من عدمه".

وتابع: "جميع المقترحات والرؤى يتم دراستها بمجلس الوطنية من خلال اللجان المختصة بتطوير العمل، ويراعى في حال تنفيذها عدم الإضرار بمصلحة العاملين والهدف منها لتحقيق أقصى استفادة وأن أي مقترح حتى لو كان ضعيفًا يتم عرضه من قبل اللجنة المشرفة على هذه الأعمال للإحاطة وليس معناه التنفيذ".

وبالنسبة لعدم تقاضي بعض العاملين أجورهم كاملة، قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن هذا يرجع إلى عدم استكمال الإجراءات الخاصة بكارت الصرف الآلي لعدم قيام العاملين باستيفاء البيانات الخاصة بهم.

وأوضح زين، في بيان له، أنها تراعي جيدًا البعد الاجتماعي والسياسي لهذه النوعية من البرامج التي تمثل قوة الناعمة، وتسعى الهيئة إلى تطوير هذه البرامج وتحسين مستوى الأداء وتقديم محتوى إعلامي متميز وتقوية تردداتها وغيرها من البرامج في إطار خطط تُدرس لتواكب متطلبات العصر من خلال رؤى وأفكار جديدة ومناقشتها.

وأكد رئيس الوطنية للإعلام، أنه لن يتم الموافقة على مقترحات لا تحقق مصلحة المشاهد داخل مصر وخارجها، وأيضًا مصلحة "الوطنية للإعلام" والعاملين بها.

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