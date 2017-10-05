أطفال متحف الطفل يرسمون جدارية بطول 10 أمتار غدًا في ذكرى نصر أكتوبر

القاهرة- أ ش أ:

تواصل جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور فاروق الجوهري، احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر المجيد؛ حيث تنظم بمركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، غدا الجمعة، ورشة عمل فنية تحت عنوان "أعياد النصر مع متحف الطفل"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد الدكتور نبيل حلمي سكرتير عام الجمعية في تصريح اليوم الخميس، أن كافة مراكز الجمعية الثقافية والابداعية، تعيش أجواء احتفالية بإقامة عدد من الفعاليات التي تبرز بسالة الجندي المصري، حيث ينظم في كل من مكتبتي مصر الجديدة والمستقبل معرض صور يسرد في إيقاع بانورامي مراحل انتصارات مصر في حروبها المقدسة عبر التاريخ، وذلك بالإضافة إلى احتفالية متحف الطفل.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الوارث مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع إن تنظم فعالية "أعياد النصر مع متحف الطفل" تأتي اتساقا مع هدف المركز في تعزيز روح الانتماء لدى الأطفال وترسيخ اعتزازهم بتراب الوطن وبطولات آبائهم وأجدادهم الذين شاركوا في هذه الحرب المجيدة لرد العدوان واسترداد أرض مصر الغالية.

وأضاف أن الأطفال سيشاركون في ورشة العمل الفنية للتعبير برسوماتهم عن تصورهم للحكايات البطولية التي امتلأت بها صفحات التاريخ عن هذه الملحمة التاريخية التي خط سطورها أبطال وشهداء الوطن، لافتا إلى أن الأطفال سوف يتعاونوا في تنفيذ جدارية بطول 10 أمتار تتناغم فيها مشاركات الأطفال لتكون عمل جماعي فني لرواد المركز.

وأوضح أن أطفال برنامج إدراك الذي ينظمه (متحف الطفل) للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة سيشاركون في هذه الورشة الفنية ، وذلك بهدف دمجهم مع أقرانهم من الأطفال.