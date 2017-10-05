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رابطة يمنية: 613 مختطفًا من المعلمين والأكاديميين في سجون الحوثي وصالح

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مصراوي Masrawy

رابطة يمنية: 613 مختطفًا من المعلمين والأكاديميين في سجون الحوثي وصالح

08:39 م الخميس 05 أكتوبر 2017

رابطة يمنية: 613 مختطفًا من المعلمين والأكاديميين في سجون الحوثي وصالح

سجون الحوثي وصالح

صنعاء - (د ب أ):

قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، مساء اليوم الخميس، إن جماعة الحوثي اختطفت ما يقارب 613 من أبنائها المعلمين والأكاديميين من بيوتهم ومدارسهم، وهم يؤدون عملهم.

وأضافت الرابطة في بيان اطلعت وكالة الانباء الألمانية، على نسخة منه، "أبناؤنا المعلمون تنتهك كرامتهم داخل سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة، وتمنع عنهم أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لهم قانونا وإنسانيا".

وتابعت " يمنع عنهم (المختطفون) الغذاء والدواء، ويتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي، الذي أدى إلى وفاة العشرات منهم داخل السجون دون أدنى رحمة وسط صمت غير متوقع من زملائهم في هذا العالم".

وجاء البيان تزامناً مع اليوم العالمي الخامس للمعلم.

وناشد البيان اتحاد المعلمين العرب واتحاد المعلمين العالمي ومنظمتي اليونسكو و الإيسيسكو، التدخل "لإنقاذ زملائهم المعلمين والمطالبة بسرعة إطلاق سراحهم، والتحرك السريع والعاجل في الأمم المتحدة والمؤتمرات المختلفة، وإصدار البيانات المنددة للضغط على جماعة الحوثي وصالح المسلحة حتى تطلق سراحهم دون قيد أو شرط".

واختتم البيان بالقول "المعلمون في العالم تجمعهم أواصر من نور ستبدد ظلمات السجون، وستجعل من حرية أبنائنا المعلمين المختطفين والمخفيين قسراً حقيقة تملأ الكون وتعيد إلى أرواحنا السكون".

ويواجه الحوثيون وقوات الرئيس السابق، علي عبدالله صالح اتهامات عديدة باختطاف عدد كبير من المعارضين لهم في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية اخرى خاضعة لسيطرتهم.

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