أسيوط -​ أسامة صديق:​

طالب المهندس ياسر الدسوقي​،​ محافظ أسيوط​، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة​، اليوم الخميس،​ ​بالمساعدة في توفير أراض داخل القرى لإنشاء محطات رفع للصرف الصحي عليها وذلك حتى يجري العمل على إدراج كافة القرى بالمحافظة في مشروعات الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال تفقده لمحطتي المياه والصرف الصحي بمركز ديروط، واجتماعه بالمهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محسن الحسيني، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والعميد علاء جابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد مصطفى سليم، ومحمد عيد عبد الجواد، عضوي مجلس النواب عن دائرة ديروط، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل في محطات المياه والصرف الصحي.

وقال محافظ أسيوط، إن عدد القرى التي جرى إدخال مشروع الصرف إليها بلغ حتى الآن 33 قرية على مستوى المحافظة، وتتمثل العقبة الرئيسية في ربط وإدراج القرى في خطط مشروعات الصرف الصحي في عدم وجود أراض داخل الكتلة السكنية بالقرى لإقامة محطات الرفع عليها، مطالبًا أعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، بالتنسيق مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة والأهالي، المساعدة في إيجاد أراضٍ لتسهيل عملية إدراج القرى في مشروع الصرف الصحي.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، أن الحكومة تعمل على إدخال كافة القرى على مستوى المحافظة بمشروعات الصرف الصحي، وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات وتشغيلها، لافتًا إلى أهمية سعي أعضاء مجلس النواب لزيادة الاعتمادات المخصصة للمشروعات الخدمية على مستوى المحافظة خاصة فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تسلم مشروع محطة مياه ديروط وانتهاء الأعمال بها في الموعد الذي حددته هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، في شهر مارس من العام المقبل.

وقال إن محطة مياه ديروط تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 86 ألف م3/يوم، وبلغت تكلفتها ما يزيد عن 350 مليون جنيه.