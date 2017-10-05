جامعة بنها: حظر دخول الطلاب بـ"البرمودا والبناطيل الممزقة"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، إنه أصدر قرارات حاسمة بشأن عدم دخول الجامعة أو كلياتها المختلفة، سوي من يلتزم بالتعليمات الخاصة بالملابس المناسبة للحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن تلك القرارات في الجامعة منذ أن تولي رئاستها، حيث يمنع البناطيل الممزقة، والشورت، والبرمودا، والملابس الشفافة، وغيرها من التي لا تليق بالحرم الجامعي والدراسة.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هناك أمنًا إداريًا على مداخل قطاعات الجامعة المختلفة، وكذلك هناك مرور على قاعات الدرس والمعامل والكافتيريات وساحات الكليات، وإذا وجدت ملاحظة في أي سلوك غير لائق، سيجري التعامل معه فورا، بالإضافة إلى التوعية المستمرة والحوار والأنشطة، ما يساعد في التزام الطلاب وحرصهم على المظهر اللائق.