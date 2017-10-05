تكريم أشر الشهداء والمحاربين القدماء في احتفالية بسوهاج
تكريم أشر الشهداء والمحاربين القدماء في احتفالية بسوهاج
08:23 م الخميس 05 أكتوبر 2017
الدكتور أيمن عبد المنعم
سوهاج - عمار عبد الواحد:
قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه سيجري تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة، تنظمها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ضمن احتفالات المحافظة بإحياء ذكرى أكتوبر المجيدة.
وأشاد "عبد المنعم" بدور جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، في تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية على مستوى محافظات الجمهورية عامة، ومحافظة سوهاج خاصة، مشيرًا إلى أن يوم الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعدّ يومًا مشهودًا لمصر، نذكر فيه كل شهداءنا الأبرار، ونكرم كل المحاربين القدماء.
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