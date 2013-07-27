حزب الله يؤكد تصميمه على المشاركة فى الحكومة اللبنانية الجديدة

شدد رئيس كتلة حزب الله فى البرلمان اللبنانى النائب محمد رعد، اليوم السبت، على مشاركة حزبه فى الحكومة اللبنانية الجديدة إلى جانب كل أطياف ومكونات المجتمع اللبنانى.

ودعا رعد إلى تشكيل حكومة وطنية سياسية جامعة لا لبس حول تركيبتها على أن تتمثل الطوائف فيها بصورة عادلة وبحسب حجمها التمثيلى فى المجلس النيابى رافضا أى حكومة خارج هذا المعيار، موضحا أن إصرار حزبه على المشاركة فى الحكومة ليس رغبة فى موقع وزارى وإنما لأنه يريد أن يطمئن إلى أن أحدا لا يستطيع أن يتآمر عليه.

وأشار إلى أن حزب الله اتفق مع حلفائه على أن يشاركوا جميعا فى الحكومة أو أن يخرجوا جميعا منها محذرا من أن ربط تشكيل الحكومة بالرهان على ما يحدث فى سوريا أو فى غيرها يعنى عدم تشكيل حكومة فى وقت قريب وقد يحين موعد الاستحقاق الرئاسى وتكون البلاد بلا حكومة وفقا لهذا الرهان.

وأكد رعد مجددا أن قرار الاتحاد الأوروبى باتهام المقاومة اللبنانية بالإرهاب يشكل إهانة لكل شريف وحر فى لبنان والعالمين العربى والإسلامى. وقال إن "الأوروبيين عبروا بقرارهم عن إرهابهم ولكن بطريقة ناعمة مشددا على أنهم لن يفلحوا فى تحقيق هدفهم من هذه الممارسة وسيضطرون عاجلا أم آجلا للعودة عن القرار وسيقفون فى الانتظار من أجل أن يعيدوا تطوير العلاقات مع حزب الله".