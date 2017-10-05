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لافروف: روسيا والسعودية سيعززان التعاون في مجالي الطاقة النووية والفضاء

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مصراوي Masrawy

لافروف: والسعودية سيعززان التعاون في مجالي الطاقة النووية والفضاء

08:11 م الخميس 05 أكتوبر 2017

لافروف: روسيا والسعودية سيعززان التعاون في مجالي الطاقة النووية والفضاء

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس ـ عقب مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أن روسيا والمملكة العربية اتفقتا على التعاون في مجالي الطاقة النووية والفضاء.

وقال سيرجي لافروف - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إننى أود أن أشير إلى صناعة الطاقة وليس الصناعة التقليدية فحسب بل صناعة الطاقة النووية أيضا والتعاون في إستكشاف الفضاء والقطاع الزراعي ومشروعات البنية الأساسية بين الصناعات المتقدمة التي تم توقيع الإتفاقيات عليها اليوم.

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