غارة جوية تقتل قيادي بتنظيم القاعدة في اليمن

القاهرة - (مصراوي):

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بمقتل قيادي في تنظيم القاعدة، في غارة جوية استهدفته في محافظة البيضاء وسط البلاد، من قبل طائرة بدون طيار يُرجح أنها أمريكية.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن الغارة استهدفت القيادي في التنظيم المتطرف شروم الصنعاني، مساء أمس الأربعاء، بينما كان على متن دراجته النارية في قرية يكلا، بحسب ما نقله موقع "أخبار اليمن".

وأضاف، مفضلا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أن الغارة أدت لمقتل الصنعاني على الفور.