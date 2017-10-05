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غارة جوية تقتل قيادي بتنظيم القاعدة في اليمن

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مصراوي Masrawy

غارة جوية تقتل قيادي بتنظيم القاعدة في اليمن

08:10 م الخميس 05 أكتوبر 2017

غارة جوية تقتل قيادي بتنظيم القاعدة في اليمن

ارشيفية

القاهرة - (مصراوي):

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بمقتل قيادي في تنظيم القاعدة، في غارة جوية استهدفته في محافظة البيضاء وسط البلاد، من قبل طائرة بدون طيار يُرجح أنها أمريكية.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن الغارة استهدفت القيادي في التنظيم المتطرف شروم الصنعاني، مساء أمس الأربعاء، بينما كان على متن دراجته النارية في قرية يكلا، بحسب ما نقله موقع "أخبار اليمن".

وأضاف، مفضلا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أن الغارة أدت لمقتل الصنعاني على الفور.

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مصراوي Masrawy

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