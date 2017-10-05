عمليات الحويجة تعلن تحرير ناحية الرياض غربي كركوك
عمليات الحويجة تعلن تحرير ناحية الرياض غربي كركوك
08:10 م الخميس 05 أكتوبر 2017
عمليات الحويجة تعلن تحرير ناحية الرياض غربي كركوك
بغداد - (أ ش أ):
أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة العراقية الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله،اليوم، عن تحرير ناحية الرياض جنوب غربي كركوك بالكامل.
وذكر يار الله في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء السادس والعشرين من الحشد الشعبي حررت ناحية الرياض بالكامل".
وأضاف أن الفرقة فتحت طريق "الفتحة – الرياض" وأنها ما زالت مستمرة فى التقدم.
وكان عبد الأميرقد أعلن، في وقت سابق، عن تحرير مركز قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك بشكل كامل.
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