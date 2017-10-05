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نواب أوروبيون يدعون إلى إثارة انتهاكات الحرية الدينية مع الهند

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مصراوي Masrawy

نواب أوروبيون يدعون إلى إثارة انتهاكات الحرية الدينية مع الهند

08:00 م الخميس 05 أكتوبر 2017

نواب أوروبيون يدعون إلى إثارة انتهاكات الحرية الدينية مع الهند

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):
طالب أعضاء بالبرلمان الاوروبي قادة الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى الهند لحضور قمة بإثارة "الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان الأساسية" في البلاد، بما في ذلك التدابير التي تهدد الحرية الدينية.

وفي رسالة سرية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، دعا النواب قادة الاتحاد الأوروبي المشاركين في قمة الاتحاد الاوروبي والهند غدا الجمعة، أثناء المحادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لإثارة قضايا قوانين مكافحة تحويل الديانة، ورفض الهندية منح التأشيرات على أسس دينية.

وقالت الرسالة "لا يمكن للاتحاد الاوروبي أن يغض الطرف عن هذه الانتهاكات دون أن يكون متواطئا في هذه الأعمال".

وأضافت "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتغاضى عن هذه القيود من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي".

وأشار النواب إلى أن القوانين الهندية المضادة لتغيير الديانة، والتي تعاقب على اعتناق دين آخر دون إبلاغ الحكومة، تؤدي إلى "مستوى ينذر بالخطر من العنف واضطهاد بحق المسيحيين والمسلمين".

وأضاف النواب أن هناك أيضا "قلق بالغ أن ترفض الهند بشكل منهجي منح تأشيرات للوزراء المعنيين بالشؤون الدينية والمبشرين،" بما في ذلك مسؤولي الفاتيكان.

ودعا النواب مودي إلى"ضمان أمن الأقليات الدينية"، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضدها.

 

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