واشنطن: اعتقال رجل أمن أمريكي في تركيا يقوض العلاقات بين البلدين
واشنطن: اعتقال رجل أمن أمريكي في تركيا يقوض العلاقات بين البلدين
07:40 م الخميس 05 أكتوبر 2017
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
واشنطن - (أ ش أ):
أعربت الحكومة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء اعتقال السلطات التركية رجل أمن يعمل في القنصلية الأمريكية بأسطنبول، معتبرة أن من شأن ذلك تقويض العلاقات بين البلدين.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن السلطات التركية اعتقلت رجل الأمن بتهمة الارتباط بحركة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العام الماضي.
ومن جانبها نفت السفارة الأمريكية تلك الاتهامات وقالت إنه لا أساس لها من الصحة.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت في وقت سابق أوامر باعتقال 133 شخصا يعملون في وزارتي المالية والعمل في إطار حملة موسعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
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