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الرئيس الأفغاني يدعو باكستان للحوار من أجل السلام

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مصراوي Masrawy

الرئيس الأفغاني يدعو باكستان للحوار من أجل السلام

07:38 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الرئيس الأفغاني يدعو باكستان للحوار من أجل السلام

الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني

كابول - (أ ش أ):
دعا الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، اليوم الخميس، باكستان مجددا إلى تكثيف الحوار بين البلدين؛ بهدف المساعدة على ضمان السلام والاستقرار في هذه المنطقة.

وقال عبد الغني - في كلمة خلال اجتماع مع كبار المسئولين في العاصمة كابول، نقلتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - "أدعو باكستان مجددا إلى تكثيف الحوار معنا لضمان السلام والأمن في المنطقة".

وندد عبد الغني أيضا بالتحركات الرامية إلى توفير ملاذ لما وصفها بـ"الجهات الفاعلة الخبيثة غير الحكومية".. ملمحا - على ما يبدو - إلى أن الجماعات الإرهابية لديها ملاذات آمنة على جانب الخط الحدودي، ولا سيما "حقاني" الإرهابية.

وطالب الرئيس حركة طالبان بالانضمام إلى عملية السلام، وقال "إن اتفاقية السلام الناجحة مع الحزب الإسلامي يجب أن تثبت لحركة طالبان أن لدينا القدرة والإرادة السياسية للدخول بنجاح في محادثات مع الأفغان"، مضيفا أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة يجب أن تختار الحب بدلا من الحرب، والاقتراع بدلا من النيران، والحوار بدلا من الدمار.

يُذكر أن المسؤولين الأفغان يتهمون منذ فترة طويلة باكستان بالسماح لطالبان وشبكة "حقاني" الإرهابية باستخدام أراضيها للتخطيط والتنسيق لشن هجمات في أفغانستان، بل ويصفونها بأنها أحد العوائق الرئيسية التي تمنع مشاركة الجماعات المسلحة في محادثات السلام.

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