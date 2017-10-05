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"الإسكان": حصلنا على موافقة 20 % من أهالي مثلث ماسبيرو لإخلاء منازلهم

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مصراوي Masrawy

"الإسكان": حصلنا على موافقة 20 % من أهالي مثلث ماسبيرو لإخلاء منازلهم

07:31 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الدكتور أحمد عادل درويش

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، إن الوزارة حصلت على موافقة 20% من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو بإخلاء منازلهم بناءا عن رغباتهم، لافتا إلى عدم تنفيذ أي نوع من أنواع التهجير القسري لأهالي المنطقة.

وأكد درويش، في تصريح خاص لمصراوي، إن كل الأسر تم الاتفاق معهم على عملية الإخلاء، مشيرًا إلى أن الوزارة لبت 70% من رغبات أسر المنطقة والباقي ينتهي خلال 3 أشهر.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن الوزارة أنهت رغبات 550 أسرة بواقع 20% من الرغبات التي تلقتها الوزارة، موضحاً أن الرغبات تضمنت: "التعويضات المالية، والعودة بعد التطوير، والانتقال إلى حي الأسمرات بمنطقة المقطم".

وأضاف درويش، أنه تم تعويضهم حتى الآن 350 أسرة من واقع 900 أسرة، مضيفًا أن 70% من الأهالي تعويض مالي، 20% عودة بعد التطوير، 10% انتقال إلى حي الأسمرات.

ولفت درويش، إلى أن تكلفة تطوير مثلث ماسبيرو تتراوح بين 3 أو 4 مليارات جنيه منها 600 مليون جنيه تعويضات للأهالي.

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مصراوي Masrawy

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