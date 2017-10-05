ضبط 94 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 94 ألف و453 مخالفة مرورية متنوعة، 1874 دراجة نارية مخالفة، 39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.