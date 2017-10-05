ضبط تشكيل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها أن كل من "سيد س"31 سنة، عامل، و"عيد م"48 سنة، عامل، و"أسامة س"، و"محمود ح"23 سنة، عامل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم، بمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة دراجات بخارية.

تم بإرشادهم ضبط الدرجات البخارية المستولى عليهم بمكان اختبائهم بمنطقة عرب السير ـ دائرة القسم، كما تم ضبط السيارة رقم ط ص 9531 ماركة تويوتا ربع نقل متلاعب بأجزائها الجوهرية، وبالكشف على اللوحات المعدنية المثبتة عليها تبين أنها خاصة بسيارة ماركة تويوتا كحلي اللون ملك "إسماعيل ا" 58 سنة، عاطل، وباستدعائه قرر بأنه قام ببيع السيارة لأحد الأعراب بمنطقة الواحات.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.