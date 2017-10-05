محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير شارع السلام

جنوب سيناء - (أ. ش. أ):

تفقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، رافقه مدير الأمن اللواء محمود عيسى وعدد من القيادات التنفيذية، اليوم الخميس، أعمال تطوير وتجميل شارع السلام استعدادًا لانعقاد ملتقى شباب العالم في شرم الشيخ، خلال الفترة من 4 وحتى 9 نوفمبر المقبل.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، أن جولة المحافظ شملت تفقد أعمال استكمال المحاور العرضية من الطريق الأوسط إلى شارع السلام، وأعمال إنشاء الميادين وأماكن انتظار السيارات وممشى الدراجات، كما استعرض مع مسؤولي التطوير أعمال التشجير والتجميل والرصف وتركيب كاميرات المراقبة، وأعمال إنشاء أشكال جمالية ولوحات جدارية وأعمال الإضاءة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة ري للمزروعات والمساحات الخضراء، تضم محطة تحلية مياه خاصة للري.

ووجه المحافظ بضرورة توفير زي موحد لجميع سائقي السيارات الأجرة (التاكسي والسرفيس) بمدينة شرم الشيخ يحمل شعار المحافظة، بالإضافة إلى توفير شاشات ضخمة لعرض أعمال المؤتمر خارج قاعة المؤتمرات.