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"أكتوبر الوردي".. مبادرة لأورام المنصورة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي

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مصراوي Masrawy

"أكتوبر الوردي".. مبادرة لأورام المنصورة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي

07:35 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مركز الأورام بجامعة المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن مركز الأورام بجامعة المنصورة، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي، الذي يصيب النساء.

وذكر المركز في بيان له، أن سرطان الثدي من الأورام الخبيثة التي تحدث نتيجة انقسام ونمو غير تقليدي لخلايا الثدي، ويعدّ هذا المرض من أكثر الأورام شيوعًا بين السيدات على اختلاف أعمارهن.

وأكد المركز في بيانه، أنه سيدشن حملة للتوعية بسرطان الثدي، والذي يبدأ عادة في البطانة الداخلية لقنوات الحليب، وغالبًا ما يأتي السرطان كـ"ورمٍ صلب" عند الضغط عليه، وفي بعض الأحيان يأتي بدخول الحلمة إلى داخل الثدي، وعندما يهاجم السرطان باقي الثدي يتغير لون الجلد وشكله، حيث يصبح شكل الجلد أقرب إلى شكل قشرة حبة البرتقال.

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