تعليم العريش: بدء تلقي أوراق تعيين معلمين الثلاثاء المقبل

العريش - (أ.ش.أ)

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، عن بدء تلقي الأوراق لاستكمال إجراءات تعيين الناجحين في مسابقة الـ 500 معلم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح اليوم الخميس، أنه جرى تشكيل لجنة خاصة لتلقي الأوراق ومصوغات التعيين لاستكمال إجراءات التعيين، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء ولمدة 15 يومًا.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعيين تتضمن: أصل المؤهل الدراسي والتربوي والشهادات الحاصل عليها من مدارس شمال سيناء، وأصل شهادة الميلاد المميكنة، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصحيفة حالة جنائية حديثة (فيش وتشبيه)، وكعب العمل و4 صور شخصية، وإقرار ذمة مالية ودمغات من البريد والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة بالنسبة للإناث، واستمارة 111 من التأمين الصحي، والرقم التأميني وملف تعيين.