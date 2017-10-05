أخبار عاجلة

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تعليم العريش: بدء تلقي أوراق تعيين معلمين الثلاثاء المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعليم العريش: بدء تلقي أوراق تعيين معلمين الثلاثاء المقبل

07:33 م الخميس 05 أكتوبر 2017

تعليم العريش: بدء تلقي أوراق تعيين معلمين الثلاثاء المقبل

العريش - (أ.ش.أ)

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، عن بدء تلقي الأوراق لاستكمال إجراءات تعيين الناجحين في مسابقة الـ 500 معلم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.
وأوضحت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح اليوم الخميس، أنه جرى تشكيل لجنة خاصة لتلقي الأوراق ومصوغات التعيين لاستكمال إجراءات التعيين، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء ولمدة 15 يومًا.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعيين تتضمن: أصل المؤهل الدراسي والتربوي والشهادات الحاصل عليها من مدارس شمال سيناء، وأصل شهادة الميلاد المميكنة، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصحيفة حالة جنائية حديثة (فيش وتشبيه)، وكعب العمل و4 صور شخصية، وإقرار ذمة مالية ودمغات من البريد والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة بالنسبة للإناث، واستمارة 111 من التأمين الصحي، والرقم التأميني وملف تعيين.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • موجه بالشرقية يوبخ طالبة منتقبة: "مفيش امتحان طول ما انتي لبساه"..

    أخبار

  • ​"تعليم أسيوط" يطلق الأتوبيس الطائر لتفقد مدارس المحافظة

    أخبار

  • ضبط "عرباوي" بحوزته 20 كيلو حشيش بالشرقية

    أخبار

  • التحقيق مع مدير مدرسة بالبحيرة لربطه تسليم الكتب بسداد المصروفات

    أخبار

إعلان

3da383dbcf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا

مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا

بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية

بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية