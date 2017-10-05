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مدير أمن الإسكندرية يتفقد المواقع الشرطية للتأكد من جاهزية الخدمات الأمنية

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الإسكندرية يتفقد المواقع الشرطية للتأكد من جاهزية الخدمات الأمنية

07:27 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مدير أمن الإسكندرية يتفقد المواقع الشرطية للتأكد من جاهزية الخدمات الأمنية

اللواء مصطفي النمر

الإسكندرية – (أ.ش.أ):

تفقد مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفي النمر، الخدمات والمواقع الشرطية بنطاق المحافظة، والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وكذلك قوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والعامة؛ للتأكد من انتظام وتفعيل الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة، والتعرف ميدانيا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

تأتي جولة مدير الأمن، الذي رافقه فيها قيادات مديرية أمن الإسكندرية، تنفيذًا لاستراتيجية وسياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية.

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