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حزب الله يؤكد: القرار الأوروبى لن يغير من مسارنا

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حزب الله يؤكد: القرار الأوروبى لن يغير من مسارنا حزب الله يؤكد: القرار الأوروبى لن يغير من مسارنا

أكد مسئول منطقة البقاع فى حزب الله محمد ياغى اليوم السبت، أن القرار الأوروبى بوضع الجناح العسكرى لحزب الله على لائحة الإرهاب لن يغير من مسار حزبه.

واعتبر أن اتهام حزبه بالإرهاب ليس بجديد حيث يتهم بذلك منذ عام 1983 نافيا وجود جناح عسكرى فى حزب الله، موضحا أن كل من ينتمى لحزب الله وللمقاومة هو عسكرى ويشارك فى العمليات الجهادية ضد إسرائيل وفى حزب الله الجميع يقاوم ويجاهد ولا فرق بين شخص وآخر.

وأبدى أسفه "لأن الأوروبيين ينفذون مشروعا أمريكيا صهيونيا ولا يتطلعون إلى مصالحهم"، داعيا الأوروبيين إلى إعادة النظر بالقرار الذى جعل مصلحة إسرائيل أولوية، ومشددا على مصالح أوروبا هى التى ستتضرر من هذا القرار.

ودعا القوى الحية فى العالم العربى إلى الوقوف على أهبة الاستعداد، لمواجهة كل ما يخطط لها ويحاك ضدها وأن تبقى متربصة بالعدو الإسرائيلى ومن يقف خلفه.

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مصر 365