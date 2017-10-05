5 أمور عليك فعلها بسيارتك قبل استقبال الشتاء

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دومًا ما يتسبب تغير الفصول في إتلاف بعض الأجزاء في السيارات بشكل رئيسي، خاصة وأن تلك القطع الحساسة تحتاج إلى صيانات دورية للحفاظ على كفاءتها لأطول وقت ممكن، وهو الأمر الذي يضمن لمالك السيارة أن يتمتع بحالة جيدة، غير أن فصل الشتاء يختلف بشكل واضح عن غيره من المواسم، خاصة فيما يتعلق بالعناية بالسيارة.

وقبل الدخول بشكل رسمي في فصل البرودة ودرجات الحرارة المنخفضة، نستعرض أهم النصائح التي يجب أن يقوم بها قائد السيارة استعدادًا لفصل الشتاء..

دورة التبريد

ينظر إلى دورة التبريد على أنها العنصر الرئيسي في الحفاظ على السيارة في فصل الصيف، إلا أنها تمتلك نفس القدر من الأهمية في الشتاء، حيث يمكنها أن تحافظ للسيارة على درجة حرارتها المثلى بعيدًا عن التأثر بارتفاعها لدى المحرك، ومن ثم إقامة توازن واضح بين درجات الحرارة في السيارة.

الإطارات

يفضل شراء الإطارات المخصصة للتعامل مع الأمطار والأجواء الباردة، أو على الأقل تغيير الإطارات المستعملة بشكل قد لا يؤدي إلى تمتعها بالكفاءة اللازمة، وهو الأمر الذي يضمن عدم تأثرها بأي مشكلة أثناء فصل برودة الطقس.

الزيوت

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تصاب الزيوت في تلك الفترة من العام بحالة متزيدة من التهالك، لاسيما وأن تعرضها لدرجات الحرارة المنخفضة لأكثر من 5 ساعات يوميًا، دون تشغيل المحرك، والذي يعمل بدوره على تشغيل الزيوت وتفير درجات حرارة جيدة للعمل، قد تؤدي إلى فقدان خواصها الكيميائية المناسبة لتشغيل المحرك.

المكابح

تحتاج المكابح في هذا الفصل إلى تغيير الزيت الخاص بها مرة أو مرتين على مدار الشهور الثلاث للشتاء، حيث يضمن ذلك أقصى معايير السلامة والأمان أثناء السير على سرعات عالية.

الدبرياج

يجب على عشاق السيارات المانيوال، أن ينتبهوا إلى تأثر الدبرياج بالأجواء الباردة، وهو الأمر الذي يحتم عليهم الاهتمام بعملية تسخين المحرك بشكل أساسي أثناء وقبل قيادة السيارة.