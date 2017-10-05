المعاناة مستمرة.. الجفاف يجتاح أراضي قرية إبطو بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

معاناة جديدة يعيشها مزارعو قرية إبطو، التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ والقرى المجاورة لها، بسبب نقص مياه الري، ما أدى إلى تعرض محاصيل زراعية عدة للتلف أو الانقراض، لا سيما محصول الأرز.

محمد ناجى الإبطاوى، من أهالي القرية، قال لـ"مصراوي": إن ترعة قرية إبطو الرئيسية، تشهد نقصًا شديدًا في مياه الري منذ حوالى 25 يومًا، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فهناك محصول القطن من المفترض ريّه منذ حوالى 15 يومًا، ولكن انخفاض منسوب مياه ترعة القرية، السبيل الوحيد لري المحاصيل الزراعية، حال دون ذلك.

وأشار علي عبد الستار، مزارع، إلى أن له محاصيل زراعية، حصدها في وقت سابق بسبب النقص الشديد في مياه الري، ويخشى على المحاصيل الباقية التي تنبت في الأرض في الوقت الحالي، أن يجرى لها ما حدث لسابقيها، موضحًا أنه بدأ في زراعة محصول البرسيم، وهذا المحصول، لكى يُحصد جيدًا، يجب توفير مياه الري له، لأنه أكثر المحاصيل الزراعية التي يحتاج لمياه بكثرة.

وإلى علي السحماوي، من أهالي القرية، الذي أوضح أن إنتاج محصول الأرز، بعد حصده في الموسم الزراعي الحالي، كان أقل إنتاجًا عن الموسم الماضي، بسبب نقص مياه الري، مؤكدًا أن الفدان الواحد كان يجلب 4 أطنان أرز، وبسبب مشكلة الري هذا الموسم، أنتج له حوالي 3 أطنان فقط، ما يعد ذلك وضعًا صعبًا يواجهه الفلاح، بحسب وصفه.

وأكد علي أبو سعد، مزارع، من أهالي العزب التوابع لقرية إبطو، أن ترعة القرية، تبدأ من قرية العجوزين، مارةً بقريتى النوايجة والميزانية، ويتفرع منها ترع أخرى للقرى والعزب التوابع، وتخدم آلاف الأفدنة، ومع ذلك لا توجد مياه لري المحاصيل الزراعية المختلفة المنزرعة بنواحي قرية إبطو وتوابعها.

ولفت إلى أنهم كمزارعين، توجهوا لمديرية الري بالمحافظة للقاء محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، لعرض شكواهم، مؤكدين أنه واجهوا صعوبات بالغة للقائه، مشيرين إلى أنهم لم يحصدوا سوى الوعود والمسكنات فقط، بحسب قوله.

من جانبه، أكد المهندس السعيد هميسة، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي، أنه تلقى بالفعل شكاوى من الأهالي والمزارعين، بالقرية المذكورة وتوابعها، بخصوص نقص مياه الري، نافيًا ذلك، وأوضح أنه كان هناك أدوار تُوزّع على المزارعين لري محاصيلهم.

وأشار هميسة، إلى أنه أرسل لجنة من المديرية لمعاينة شكاوى هؤلاء المزارعين، وذلك للعمل على حلها، بعدما أعلن فلاحون، بدئهم في زراعة محصول البرسيم، استعدادًا لموسم الشتاء، مضيفًا أنه جار حل المشكلة.