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بكري: الوطن سيمضي إلى الأمام باستلهام روح أكتوبر (فيديو)

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بكري: الوطن سيمضي إلى الأمام باستلهام روح أكتوبر (فيديو) بكري: الوطن سيمضي إلى الأمام باستلهام روح أكتوبر (فيديو)

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء الخميس، إنه في كل عام من مثل هذه الأيام، يتذكر الوطن شهداءه الأبرار، الذين ضحوا لاسترداد أرضه في 6 أكتوبر 1973، معقبًا: «باستلهام روح أكتوبر يشعر كل إنسان مصري بإن هذا الوطن سوف يمضي إلى الأمام، مشهد أسطوري سيظل خالدًا في ذاكرة التاريخ»

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «سنتذكر هؤلاء البواسل الذين أطلقوا رصاصهم في وجه العدو، الذي سرعان ما أُصيب بالصدمة والهزيمة النكراء».

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وتحل غدًا الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وتبدأ القوات الجوية في الساعة الثانية من ظهر الجمعة، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر.

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التحرير

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