بيانات القوات المسلحة للشعب في حرب أكتوبر (فيديو)

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عرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، مساء الخميس، بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة، في حرب 6 أكتوبر 1973، والتي كانت تُذاع في محطات الراديو بالهتاف الشهير «هنا القاهرة».

وأذاعت «الدفاع» عددًا من البروموهات والأغاني الوطنية والأفلام الوثائقية التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، في إطار التعاون المشترك لنشر الوعي الثقافي والوطني وتعريف الشباب بما قدمه جيل أكتوبر وأبناء القوات المسلحة المصرية من بطولات وتضحيات.

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وتحل غدًا الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وتبدأ القوات الجوية في الساعة الثانية من ظهر الجمعة، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر.