شريف مدكور يحلق شعره على الهواء: المظهر مش مهم (فيديو)

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قال الإعلامي شريف مدكور، مساء الخميس، إن المؤسسات العالمية تحرص على المشاركة في مساندة مرضى السرطان، وتُقدم الدعم اللازم للتوعية بخطورته، فضلًا عن تدشين حملات علاجية، حيث إن هذا الشهر يُسمى بـ«أكتوبر الوردي»، موجهًا رسالة إلى مرضى السرطان بقوله: «خلوا دي بداية حياة جديدة لكم».

أضاف مدكور، خلال برنامجه «شارع شريف»، عبر فضائية «النهار»، أن عددًا كبيرًا من أصدقائه المصابين بـ«السرطان» تماثلوا للشفاء، بسبب اكتشافهم المرض في وقتٍ مبكر، فضلًا عن الفحوصات الدورية، مُطالبًا المرأة المصابة بهذا المرض وفقدت شعرها، بالنزول إلى الشارع دون حجاب، في رسالة منها بقدرتها على مواجهة «السرطان» ومحاربته.

وفاجأ مُقدم البرنامج، مُشاهديه بحلق شعره على الهواء مباشرة، مُستعينًا بمرآة وماكينة حلاقة؛ تضامنًا مع مرضى السرطان، مُعربًا عن سعادته باتخاذ هذا القرار، وقال: «أول مرة أعمل كده بس فخور وسعيد بالخطوة دي، المظهر الخارجي ليس شيئًا هامًا في الوجود».

وطالب مدكور، آباء الأبناء المرضى بالسرطان، بحلق شعر الرأس أيضًا، تضامنًا مع الأبناء، ومساعدتهم في تجنب الشعور السلبي، كما طالب الطلاب المرضى بالذهاب إلى المدارس دون خجل أو خوف، قائلًا لهم: «ماتقلقوش شعركم هيطلع تاني».

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أشار إلى أنه اجتمع قبل فترة مع بعض الأطفال المرضى بالسرطان، والذين فقدوا شعرهم، ودخلوا في نوبة بكاء شديد بسبب سقوط شعر الرأس، قائلًا: «حاولت أصبرهم، وعلشان اصبرهم لازم أشاركهم الإحساس ده»، مُطالبًا إياهم بعدم الاستسلام للمرض ومن الضروري مواجهته وبدء حياة جديدة.

يُشار إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وقعت صباح الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد شعلان، رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، الذي يهدف إلى إلقاء الضوء على ضرورة إجراء الكشف المبكر، ورفع الوعي لسرطان الثدي وسبل الوقاية منه، وقامت الوزيرة بتدشين مبادرة «أكتوبر الوردي»، بمناسبة شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.