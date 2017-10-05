حقيقة استخدام الأسمنت في ترميم معبد الكرنك

التحرير

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قال الدكتور غريب أبو سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار، إن الإدارة تبذل جهودًا كبيرة في ترميم مواثع أثرية في منطقة الواحات البحرية، متابعًا: "قمنا بترميم مقبرة في وادي المومياوات الذهبية، كما نقترب من إنهاء ترميم المقبرة رقم 54، ولدينا خطة لاستكمال ترميم الآثار بالواحات بعد أن كانت مهملة".

وأوضح في تصريحات لـ"التحرير"، أنهم بدأوا ترميم الأضرحة بالقاهرة، وجار ترميم مسجد الفتح المسند أعماله لشركة المقاولين العرب بعابدين، تحت إشراف قطاع المشروعات والإدارة المركزية للصيانة والترميم.

وتابع: "نرمم المسجد العباسي ببورسعيد بتمويل من أحد رجال الأعمال، وبالمثل مع ضريح علي زين العابدين بالسيدة زينب، والذي تم حرقه منذ 4 أشهر مضت، كما سنبدأ العمل في الأضرحة الموجودة في السيدة عائشة والسيدة زينب".

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وفيم يخص الحديث حول استخدام الأسمنت في ترميم الآثار قال: "من لديه حالة واحدة استخدمنا فيها الأسمنت في أعمال ترميم الآثار عليه أن يواجهنا بها، وعلى من يمتلك حجة أن يكشفها للجميع دون التجني علينا، وليس لدينا مصلحة في استخدام مادة تضر بالآثار، ونعلم تمامًا محددات هذه المهنة، كما نعلم المواد الصالحة للاستخدام في الآثار ولا يوجد ما يدفعنا إلى العمل بمواد ممنوعة".

وأكد أنه قبل بدء أعمال الترميم في أي أثر، يتم الاطلاع على "أسلوب" البناء ومحاكاته، وإذا تمت إضافة أية مواد حديثة، لابد وأن تكون مثبتة في البحوث والتجارب العلمية بأنها غير ضارة بالآثار.

ويقول أبو سنبل: "هناك بعض الكارهين لتقدم مصر، والحملات التي تستهدفنا ليس لدينا وقت للرد عليها"، مؤكداً أنه لم ولن يستخدم الأسمنت الأسود في معبد الكرنك كما حاول بعض الكارهين إظهار ذلك "على حد وصفه"، وأكد أنه إذا استخدمه أحد ستتم إحالته للتحقيق واستبعاده تمامًا من الأعمال الفنية، مشيراً إلى أن أنهم تمكنوا من شراء خامات الترميم مؤخراً بعد أن كانت المخازن فارغة.