أخبار عاجلة

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن تطالب "الناتو" بإرسال ألف عسكري إضافي إلى أفغانستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

واشنطن تطالب "الناتو" بإرسال ألف عسكري إضافي إلى أفغانستان

07:14 م الخميس 05 أكتوبر 2017

ارشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، حلف (الناتو) بتعزيز بعثته في أفغانستان بألف جندي إضافي.

وقالت المندوبة الأمريكية الجديدة لدى حلف شمال الأطلسي كي بيلي هاتشينسون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد بشأن أفغانستان تقضي بتوطيد بعثة (الدعم الحاسم) بثلاثة آلاف عسكري أمريكي وألف آخرين من الدول الأعضاء الأخرى في الحلف.

وتضم البعثة - حاليا - 12 ألف شخص يتولون المهام الاستشارية وتدريب القوات الخاصة والضباط والطيارين الأفغان.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة حول أفغانستان تقضي ببقاء قوات الناتو في هذه الدولة حتى اإجبار حركة "طالبان" على الجلوس حول طاولة المفاوضات مع .

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تيلرسون: لدينا مخاوف على مستقبل حكومة باكستان

    أخبار

  • تدين هجوم حركة طالبان على القوات الأفغانية

    أخبار

  • مقتل 4 باكستانيين وإصابة العشرات في تفجير مرقد صوفي

    أخبار

  • العفو الدولية تستنكر الإجراءات الأوروبية ضد طالبي اللجوء الأفغان

    أخبار

إعلان

c9703b94f2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا