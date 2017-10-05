واشنطن تطالب "الناتو" بإرسال ألف عسكري إضافي إلى أفغانستان

واشنطن - (أ ش أ):

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، حلف (الناتو) بتعزيز بعثته في أفغانستان بألف جندي إضافي.

وقالت المندوبة الأمريكية الجديدة لدى حلف شمال الأطلسي كي بيلي هاتشينسون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب بشأن أفغانستان تقضي بتوطيد بعثة (الدعم الحاسم) بثلاثة آلاف عسكري أمريكي وألف آخرين من الدول الأعضاء الأخرى في الحلف.

وتضم البعثة - حاليا - 12 ألف شخص يتولون المهام الاستشارية وتدريب القوات الخاصة والضباط والطيارين الأفغان.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة حول أفغانستان تقضي ببقاء قوات الناتو في هذه الدولة حتى اإجبار حركة "طالبان" على الجلوس حول طاولة المفاوضات مع الحكومة.