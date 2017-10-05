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مدرب الأهلي يكشف سبب غياب وليد سليمان.. وموعد عودة «أزارو»

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مدرب الأهلي يكشف سبب غياب وليد سليمان.. وموعد عودة «أزارو» مدرب الأهلي يكشف سبب غياب وليد سليمان.. وموعد عودة «أزارو»

التحرير

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قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق سينتظم بالمران الجماعي غدا الجمعة.

وأكد أيوب في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن اللاعب حصل على إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، لقضاء أجازة مع أسرته بعد مباراة النجم الساحلي، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف للفريق التونسي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، موضحا أنه سينتظم بصورة طبيعية في المران الجماعي بعد عودته من المغرب.

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وفي نفس الإطار، أوضح المدرب العام بالنادي الأهلي أن سبب غياب وليد سليمان عن مران الفريق اليوم جاء بعد أن تلقي اللاعب حقنة بالركبة، تحتاج إلي يومين راحة، و لذلك سوف يغيب عن مران الفريق غداً.

ويستعد الأهلي، لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم 12 من أكتوبر الجاري، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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