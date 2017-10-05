مصر تفوز على البحرين فى افتتاح دورة جدة الودية لكرة السلة

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حقق المنتخب الوطنى الأول لكرة السلة فوزًا سهلًا على نظيره البحرينى بنتيجة ٨٣/٧٣، فى افتتاح مباريات الدورة الودية التى تستضيفها جدة بالمملكة السعودية.

ويَشارك في الدورة كلًا من منتخبات السعودية والمغرب والبحرين، ويواجه المنتخب المصرى غدًا نظيره المغربى ويختتم لقاءاته بالدورة بعد غد السبت بمواجهة المنتخب السعودي.

وشهدت المباراة تألق مؤمن مبارك صانع، ألعاب المنتخب والاتحاد السكندرى وذلك بعد عودته مجددًا لصفوف المنتخب، فيما من المقرر أن تعود بعثة المنتخب عصر الأحد.



ومن جانبه أكد عمرو أبو الخير عن رضاه عن مستوى الاعبين المشاركين بالبطولة والتى تأتى ضمن استعدادات المنتخب الوطنى لتصفيات كاس العالم المقبلة.