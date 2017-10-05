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شوبير للمنتخب السوري: «لسة الأماني ممكنة»

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شوبير للمنتخب السوري: «لسة الأماني ممكنة» شوبير للمنتخب السوري: «لسة الأماني ممكنة»

التحرير

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أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بأداء السوري أمام أستراليا فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، على ملعب «هانج جيبات» بماليزيا، في ذهاب الملحق الآسيوي لتصفيات 2018.

وكتب «شوبير» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :-" سوريا مباراة تاريخية فريق رائع يستحق الفوز و كسب إحترام الجميع فخر العرب اليوم ".

 

وأضاف شوبير، "لم أتمني في حياتي الفوز لفريق مثلما تمنيت اليوم للمنتخب السوري الشقيق .. لسه الأماني ممكنة".

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وأكد شوبير،"حتي ولو لم يصل السوريين الي كأس العالم فأن رسالتهم وصلت الي كل العالم .. لسه الامانى ممكنه".

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، في أستراليا على أن يتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية، والوسطى، ودول الكاريبي "الكونكاكاف" على بطاقة التأهل رسميًا إلى مونديال روسيا. 

 

ويقام لقاء العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، في أستراليا على أن يتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية، والوسطى، ودول الكاريبي "الكونكاكاف" على بطاقة التأهل رسميًا إلى مونديال روسيا.

للمزيد: http://www.tahrirnews.com/posts/842867/سوريا-أستراليا-تصفيات-كأس-العالم

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التحرير

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