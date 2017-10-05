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«أزارو وسليمان» يغيبان عن مران الأهلي.. وهشام محمد يظهر بـ«الجبيرة»

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«أزارو وسليمان» يغيبان عن مران الأهلي.. وهشام محمد يظهر بـ«الجبيرة» «أزارو وسليمان» يغيبان عن مران الأهلي.. وهشام محمد يظهر بـ«الجبيرة»

التحرير

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واصل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غيابه عن المران الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، قد أكد أن اللاعب قد حصل على إجازة بالسفر إلى بلاده لقضاء إجازة مع أسرته على أن يعود اليوم الخميس 5 أكتوبر.

وتغيب وليد سليمان، لاعب الفريق، هو الأخر عن المران بعد أن عاد النادي الأهلي  أمس للتدريبات مره أخري بعد أن منح حسام البدري راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعه .

وانتظم الثنائي أحمد ياسر الريان وأحمد رمضان بيكهام، حيث غاب الثنائئ عن تدريبات الأحمر أمس، وأدوا تدريبات تأهيليه بالجري حول الملعب ثم فقرة تأهيل بالجيمنزيوم.

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وظهر هشام محمد، لاعب خط وسط المارد الأحمر، في القلعة الحمراء بعد أن تعرض لإصابة بكسر في الكف، بمباراة الأهلي والنجم الساحلي.

وأدى لاعب خط وسط الأهلي، لتدريبات تأهيلية في الجيمنزيوم.

ويستعد الأهلي، لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم 12 من إكتوبر الجاري، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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