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تيلرسون: لدينا مخاوف على مستقبل حكومة باكستان

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مصراوي Masrawy

تيلرسون: لدينا مخاوف على مستقبل حكومة باكستان

06:53 م الخميس 05 أكتوبر 2017

تيلرسون: لدينا مخاوف على مستقبل حكومة باكستان

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

واشنطن - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن مخاوف بلاده على مستقبل واستقرار الباكستانية.

وذكرت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية أن تيلرسون أبلغ نظيره الباكستاني خواجة آصف ـ خلال لقائهما في واشنطن - أن الولايات المتحدة تؤمن بأن لديها شريكا موثوقا به في باكستان، معربا عن قلقه إزاء مستقبل حكومة باكستان، مؤكدا أن واشنطن تريد حكومة مستقرة فى إسلام آباد.

وهذه هى المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أمريكي علنا ​​عن الصراع السياسي في إسلام آباد ، ويعلن عن دعمه بشكل واضح للوضع السياسي هناك.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين إنخفاضا غير مسبوق ، وخاصة بعد إعلان الرئيس دونالد عن الإستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة في منطقة جنوب آسيا.

وفي الوقت نفسه، أكد تيلرسون أن العلاقة بين الولايات المتحدة وباكستان لها أهمية غير عادية في المنطقة ، وأضاف "بينما أطلقنا استراتيجية جنوب آسيا، تحدثنا عنها في سياق إقليمي، لذلك نعتقد أن هناك فرصة لتعزيز هذه العلاقة، سنعمل جاهدين على جميع المستويات بداية من وزارة الخارجية إلى وزارة الدفاع ووصولا إلى أجهزة الاستخبارات لدينا، فضلا عن الفرص الاقتصادية والتجارية".

ويأتي هذا بعدما أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن وجهات نظر مماثلة بشأن باكستان أمس الأول الثلاثاء، حيث قال إن واشنطن ستحاول مرة أخرى العمل مع باكستان، محذرا من أن الرئيس ترامب مستعد لاتخاذ أي خطوة ضرورية إذا فشلت الجهود في جذب تعاون إسلام آباد.

هذا المحتوى من

Asha

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