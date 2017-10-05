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قافلة طبية بالمنصورة للكشف عن أمراض الكبد والجهاز الهضمي

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مصراوي Masrawy

قافلة طبية بالمنصورة للكشف عن أمراض الكبد والجهاز الهضمي

06:40 م الخميس 05 أكتوبر 2017

قافلة طبية بالمنصورة للكشف عن أمراض الكبد والجهاز الهضمي

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة، بالتنسيق مع إدارة الشئون الصحية ببلقاس ومعية أصدقاء مرضى الكبد وحدة الكبد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب، اليوم الخميس، قافلة طبية للكشف عن أمراض الكبد والجهاز الهضمي بقرية العريض، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

أشرف على القافلة، الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هانم العرس، مدير الشئون الصحبة ببلقاس، وجمعية أصدقاء مرضى زراعة الكبد برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي.

شارك في القافلة من جمعية أصدقاء مرضى زراعة الكبد 36 فردًا من أطباء وصيادلة وحكيمات وإداريين، وجرى الكشف على 394 حالة وعمل أشعة لـ 35 مريضًا والتحاليل لـ 99 حالة وصرف العلاج لـ 207 مرضى.

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