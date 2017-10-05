أوباما: مهمتي بعد الرئاسة هي إعداد الجيل التالي من القادة

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن أول شيء فكر فيه عندما ترك منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية هو تجهيز الجيل التالي من القادة ليحصلوا على فرصتهم في تغيير العالم.

وتابع - في تدوينة على "فيسبوك"، الخميس: "كان إعداد جيل جديد من القادة ومساعدتهم في الحصول على فرصتهم في تولي المسؤولية أهم شيء أفكر فيه عقب انتهاء ولايتي الثانية"، مشيرًا إلى أن دور برنامج "زمالة مؤسسة أوباما" يهدف إلى تحقيق ذلك.

ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن البرنامج يتضمن تدريب ودعم المبدعين المدنيين الذين يساهمون في حل المشكلات التي تواجهها مجتمعاتهم بطرق قوية وإبداعية.

ووفقًا لموقع مؤسسة أوباما فإن التقديم على ملء استمارات زمالة مؤسسة أوباما بدأ في 6 سبتمبر الماضي، وسيتم إغلاق التقديم لملء الاستمارات غدًا الجمعة، على أن يتم الإعلان عن الاستمارات التي تم اختيارها في فبراير العام القادم.