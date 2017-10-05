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الجبير: نعمل مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة

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مصراوي Masrawy

الجبير: نعمل مع لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة

06:40 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الجبير: نعمل مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

موسكو - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع روسيا لتحقيق التسوية في سوريا، وتبذل جهودا لتوحيد المعارضة السورية.

وقال الجبير،الذي يرافق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعودي في زيارته لروسيا : "نعمل مع روسيا عن قرب لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة وتوسيع نطاقها لتستطيع دخول العملية السياسية في جنيف"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع الوزير: "نؤيد مباحثات أستانا وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والمؤسسات السورية".

كما أكد الجبير على موقف بلاده المؤيد لوحدة أراضي العراق وأهمية محاربة الإرهاب.

وحول الشأن اليمني، قال الوزير: "في اليمن ندعم جهود المبعوث الدولي والبحث عن تسوية على اساس المبادرة الخليجية والقرارات الدولية".

يذكر أن تقود تحالفا عربيا للتصدي للانقلاب الذي قام به الحوثيون، بدعم من قوات الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح في سبتمبر عام 2014، بناء على طلب الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي.

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