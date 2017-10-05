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الزراعة: ارتفاع معدلات التعدي على الأراضي.. وتدعو لتغليظ عقوبة المتعدين

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مصراوي Masrawy

الزراعة: ارتفاع معدلات التعدي على الأراضي.. وتدعو لتغليظ عقوبة المتعدين

06:29 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الزراعة: ارتفاع معدلات التعدي على الأراضي.. وتدعو لتغليظ عقوبة المتعدين

إزالة التعديات

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس السيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن الدولة تكافح المخالفين والمتعدين علي الأراضي، داعياً إلى ضرورة إصدار تشريع يشدد عقوبة المتعدين على الأراضي الزراعية.

وأضاف عطية في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن تلاعب المحامين بالأوراق والقوانين واحدة من النقاط التي تؤرق الدولة في الحفاظ على ممتلكات الشعب، مشيراً إلى إلى ضرورة الاستمرار في إزالة التعديات عن طريق الجهات المختصة.

وأصدرت وزارة الزاراعة واستصلاح الراضي تقريرا مفصل عن ارتفاع نسبة التعديات علي الأراضي الزراعية بنسبة 4% .

وكشف تقرير صادر عن الإدارة، أن معدلات التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى الأول من أكتوبر الحالى، ارتفعت إلى مليون و769 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 78 ألفا و607 أفدنة، حيث تمت إزالة 420 ألفا و591 حالة تعد على مساحة 23 ألف فدان و737 فدانا بمختلف المحافظات.

وأوضح التقرير، أن عدد الحالات التي لم تتم إزالتها بلغت مليونًا و348 ألفا و643 حالة، بإجمالي مساحة 54 ألفا و870 فدانًا بالدلتا ووادي النيل والأراضي الجديدة، رغم أنه تم تحرير محاضر مخالفات بالبناء على الأراضي الزراعية لهذه المناطق.

وكشف التقرير، أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأول في عدد حالات التعديات بإجمالى 204 آلاف حالة، تلتها محافظة المنوفية بإجمالي 169 ألف حالة، فى حين احتلت محافظة القليوبية المركز الثالث فى حالات التعديات بإجمالى 167 ألف حالة، تلتها فى المركز الرابع محافظة الغربية بإجمالى 162 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية، واحتلت محافظة الشرقية المركز الخامس بإجمالى 137 ألف حالة تعد، تليها محافظة المنيا في المركز السادس بإجمالي 127 ألف حالة، تلتها في المركز السابع محافظة أسيوط بإجمالي 114 ألف حالة.

فيما احتلت محافظة سوهاج المركز الثامن بإجمالي 106 آلاف حالة، في حين احتلت محافظة الدقهلية المركز التاسع بإجمالى 105 آلاف حالة.

 

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مصراوي Masrawy

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