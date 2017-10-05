مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون يتفقد سجن طنطا العمومي
مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون يتفقد سجن طنطا العمومي
06:34 م الخميس 05 أكتوبر 2017
مديرية أمن الغربية
طنطا - (أ ش أ)
تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ، اليوم الخميس ، سجن طنطا العمومي في زيارة مفاجئة للاطمئنان على سير العمل وتأمين السجن ومطالب السجناء.
وذكر بيان صادر عن مديرية أمن الغربية أن الجولة تضمنت تفقده عنابر المساجين والاطمئنان على عملية تأمين السجن من الداخل والخارج ، حيث أشاد بالتطوير الملحوظ في أعمال السجن ومعاملة ضباط السجن للنزلاء.
كما تفقد جميع المشروعات الحرفية التي يقوم بها السجناء وعملية التفتيش التي تتم أثناء الزيارات للسجن.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
منح زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس
-
الداخلية: الإفراج بالعفو عن 131 سجينًا وشرطيا عن 77 آخرين
-
إصابة مجندين إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر
-
الداخلية: الإفراج بالعفو عن 101 من نزلاء السجون وشرطيًا عن 95 سجيناً
إعلان
إعلان