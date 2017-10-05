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مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون يتفقد سجن طنطا العمومي

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مصراوي Masrawy

مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون يتفقد سجن طنطا العمومي

06:34 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون يتفقد سجن طنطا العمومي

مديرية أمن الغربية

طنطا - (أ ش أ)

تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ، اليوم الخميس ، سجن طنطا العمومي في زيارة مفاجئة للاطمئنان على سير العمل وتأمين السجن ومطالب السجناء.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن الغربية أن الجولة تضمنت تفقده عنابر المساجين والاطمئنان على عملية تأمين السجن من الداخل والخارج ، حيث أشاد بالتطوير الملحوظ في أعمال السجن ومعاملة ضباط السجن للنزلاء.

كما تفقد جميع المشروعات الحرفية التي يقوم بها السجناء وعملية التفتيش التي تتم أثناء الزيارات للسجن.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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