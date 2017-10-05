​"دعم مصر" يهنىء القوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

كتبت- مروة شوقي:

هنّأ ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي اعادت العزة والكرامة لمصر والعرب.

وتوجه الائتلاف، حسب بيان صادر الخميس، بالشكر والتحية لشهداء الوطن و للجيش المصري العظيم الذي حقق انتصارا كبيرا على العدو الصهيوني وضرب اروع الأمثلة فى التضحية والفداء.

وتابع البيان: "القوات المسلحة كانت ومازالت تقدم التضحيات من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن وتقود معركة شرسة وناجحة مع قوات الشرطة المصرية الوطنية وبتفويض ودعم كاملين من الشعب ضد الإرهاب وأعداء الوطن".

وأشار ائتلاف دعم مصر، إلى أن "الرئيس ومعه الجيش والشعب قاد معركة نجح فيها بكل كفاءة واقتدار في تحرير مصر من دنس الإرهاب والإرهابيين وحكم الفاشية الدينية ممثلة في جماعة الإخوان الإرهابية وماكان يسمى بحكم فاشية دولة المرشد".

وأعرب ائتلاف دعم مصر، عن ثقته في قدرة الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي في استعادة روح انتصار السادس من أكتوبر التي لاتزال تمثل معجزة فريدة في نظر العالم كله الذي لايزال يبحث عن أسرار هذا الانتصار الخالد لمواجهة جميع المؤامرات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية داخلياً وخارجياً.