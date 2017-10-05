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«فتح»: نريد تطبيق اتفاق القاهرة بحذافيره

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«فتح»: نريد تطبيق اتفاق القاهرة بحذافيره «فتح»: نريد تطبيق اتفاق القاهرة بحذافيره

التحرير

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قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حافظ البرغوثي، اليوم الخميس، إن الحركة تبحث المُصالحة الفلسطينية من كافة الجوانب، والملفات التي ستُبحث في القاهرة من قبل الوفدين حركة حماس وفتح، برعاية مصرية.

أضاف البرغوثي، خلال لقائه عبر شاشة «الغد»، أن «الأطر التنظيمية لحركة فتح تُبدي رأيها في كيفية تمكين من العمل في قطاع غزة وخلق الظروف الملائمة لهذه الحكومة طالما أن قيادة حماس عرفت واستمعت لمطالب الحكومة للتمكين هناك، والوفد المصري الذي جاء برئاسة الوزير، خالد فوزي، لمس الواقع هناك».

أوضح أنه «ليس هناك تحفظات من جانب حركة فتح، لكونها مُلتزمة باتفاق القاهرة إلى أبعد الحدود، وتُريد تطبيقه بحذافيره دون أي إضافات من أي طرف»، متابعًا: «اتفاق القاهرة واضح.. والبنود واضحة.. لا تحتاج إلى مزيد من النقاش».

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وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، عقدت، الثلاثاء، أول اجتماع لها في قطاع غزة، وسط تفاؤل بمضي المصالحة الفلسطينية قُدمًا، وهي الجلسة الأولى للحكومة في غزة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 11 عامًا.  

وخلال الفترة الماضية بذلت جهود حثيثة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك أيضًا بإعلان عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها.

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التحرير

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