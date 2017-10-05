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محافظ القليوبية يناقش تطوير الطرق بالمحافظة

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يناقش تطوير الطرق بالمحافظة

06:12 م الخميس 05 أكتوبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

اجتمع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مع الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، لاستكمال مناقشة تطوير ثلاث طرق بالمحافظة، وهم طريق قليوب القناطر الخيرية، وطريق قليوب شبين القناطر، وطريق باسوس شلقان.

وتشمل أعمال التطوير، رفع كفاءة الطرق من خلال إنشاء كباري سطحية، وتطوير مزلقانات على السكة الحديد، بجانب اعمال الإنارة وإنشاء أماكن انتظار للسيارات في أماكن جانبية لعدم عرقلة الطريق، واستغلال الطرق أيضًا في مجال الإعلانات للاستفادة المالية من عائدها.

كما ناقشا توسعة نفق شعراوي أسفل السكة الحديد، وتوسعة نفق سعد زغلول بالمنشية، لتخفيف التكدسات المرورية بتلك المناطق الحيوية، لتكتمل منظومة تطوير مدينة بنها ويشعر المواطن بتحسن الخدمة وتحقيق السيولة المرورية.

واشتمل الاجتماع أيضًا على دراسة عدة تصورات لاستغلال شوارع جانبية غير مستغلة بمدينة بنها لتخفيف العبء المروري على الشوارع الرئيسية.

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