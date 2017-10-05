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لافروف: القادة الروس والسعوديون يبحثون الوضع في الشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

لافروف: القادة الروس والسعوديون يبحثون الوضع في الشرق الأوسط

06:08 م الخميس 05 أكتوبر 2017

لافروف: القادة الروس والسعوديون يبحثون الوضع في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود بحثا، اليوم الخميس، الوضع في سورية والعراق واليمن والوضع في منطقة الخليج والشرق الاوسط.

وأضاف لافروف، بعد المحادثات التي جمعت الرئيس الروسي والعاهل السعودي،" الرئيس الروسي والملك السعودي تبادلا بشكل معمق الآراء حول أهم جوانب الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم التركيز على سورية والعراق وليبيا واليمن والوضع في الخليج الفارسي والتسوية الفلسطينية الاسرائيلية"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتابع لافروف "إن ترحب بالجهود التي تبذلها من اجل توحيد المعارضة السورية بهدف تدعيمها على منصة بناءة لإجراء محادثات مع على اساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وذكر "إنهم (القادة) شددوا على الحاجة الى تسوية سريعة للأزمات بالوسائل السلمية والسياسية .. وفي هذا السياق، أعرب الملك سلمان عن تقديره للجهود التي تبذل من أجل التوصل إلى تسوية في سورية في إطار استانا".

وأشار لافروف إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية تشتركان في تفهم أولويات مكافحة الإرهاب في التعامل مع مشاكل منطقة الشرق الاوسط.

وقال وزير الخارجية الروسي "وبالطبع من الواضح أن مكافحة الإرهاب تتطلب عملا حازما ضد الايديولوجية المتطرفة".

وذكر "لقد اطلعنا زملاءنا السعوديين على خطوات مماثلة تبحث الآن في مجلس الأمن الدولي، ونتوقع أن تواصل مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي التي تم تأسيسها بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي تقديم مساهمتها في هذه جهود".

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