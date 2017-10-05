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السعودية توقع اتفاقا مع روسيا لشراء أنظمة صواريخ إس-400

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مصراوي Masrawy

توقع اتفاقا مع لشراء أنظمة صواريخ إس-400

05:51 م الخميس 05 أكتوبر 2017

السعودية توقع اتفاقا مع روسيا لشراء أنظمة صواريخ إس-400

نموذج من نظام الصواريخ الروسي الصنع من نوع اس-400

(أ ف ب):

وقعت السعودية، اليوم الخميس، اتفاقا اوليا مع روسيا يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع اس-400، اضافة إلى تصنيعها في المملكة.

وافاد مراسل فرانس برس في المكان أن الاتفاق وقع في الكرملين خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو، والذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبموجب الاتفاق تشتري الرياض صواريخ من نوع اس-400، وانظمة مضادة للدروع من نوع "كورنت-اي ام"، وقاذفات صاروخية من نوع "توس-1اي" وقاذفات قنابل يدوية "اي جي اس-30 "، ورشاشات كلاشنيكوف من نوع اي كي-103، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

واضاف المصدر نفسه أن "الطرفين سيتعاونان لإقامة مشروع لتصنيع نظام الدفاع المضاد للطيران اس-400 وصيانة قطعه" في المملكة، مشيرًا إلى "نقل تكنولوجيا" بالنسبة إلى معدات عسكرية أخرى.

وتابع البيان أن بروتوكول الاتفاق هذا "يركز على تصنيع انظمة تسلح متقدمة في السعودية" كما "يتضمن أيضا نقل تكنولوجيا" بالنسبة إلى "كورنت-اي ام" و"توس-1اي" و"اي جي اس-30"، واقامة "برامج تدريب" للسعوديين.

وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي، وقعت تركيا العضو في الحلف الأطلسي عقدا مع روسيا لشراء انظمة الصواريخ من نوع اس-400 رغم التحفظ الأمريكي.

هذا المحتوى من

AFP

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