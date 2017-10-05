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الزمالك يكشف عن حقيقة التفاوض مع لاعب النجم الساحلي

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الزمالك يكشف عن حقيقة التفاوض مع لاعب النجم الساحلي الزمالك يكشف عن حقيقة التفاوض مع لاعب النجم الساحلي

التحرير

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كشف مجلس إدارة نادي برئاسة عن حقيقة التفاوض مع أمين بن عمر لاعب وسط فريق النجم الساحلي التونسي للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

ونفى الزمالك عبر موقعه الرسمي الدخول فى مفاوضات للتعاقد مع اللاعب وأكد أن الحديث عن الصفقات الشتوية سابق لأوانه حاليًا ولا بد من التركيز مع الفريق الأول بالنادي الأن وعدم الالتفات إلى الشائعات الخاصة بانتقالات اللاعبين.

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