طارق يحيى يحدد موعد عودة «حفني» للمباريات

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أكد طارق يحيى المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك سعي الجهاز الفنى للفريق إلى عودة أيمن حفني صانع ألعاب القلعة البيضاء بشكل تدريجي.

وأوضح أن الجهاز الفني حريص على عدم الضغط على اللاعب فى التدريبات لحين شفاءه بشكل تام مضيفًا أن حفني سيكون جاهزًا لخوض المباريات قبل لقاء طنطا.

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وشارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في مران الفريق الذي أقيم أمس الأربعاء وحرص الجهاز الفني بقيادة المونتنيجري نيبوشا على عدم إرهاق اللاعب وتم تكليفه بتدريبات خاصة خلال المران لاستعادة اللياقة البدنية بشكل تدريجي استعدادًا للدفع به في الفترة القادمة.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق يستمر لمدة 6 أيام يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام الطلائع والسكة استعدادًا لمواجهة طنطا بالدورى العام 13 اكتوبر